بيان للقوات المسلحة السودانية حول محاولة الإنقلاب الفاشلة

كشفت القوات المسلحة السودانية عن محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها ان المحاولة الانقلابية شارك فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني

كما شارك في محاولة الانقلاب الفاشلة عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات برتب رفيعة

وقالت القوات المسلحة السودانية ان المحاولة الفاشلة كانت تحاول قطع الطريق أمام الحل السياسي.

وتم التحفظ على المتهمين بالمحاولة الانقلابية وجار التحقيق معهم لمحاكمتهمحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.