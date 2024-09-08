بيان مشترك لمديريات الحملة الإنتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسيات

أصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر بيانا مشتركا، أبلغت فيه الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها، مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في البيان:”تبلغ المديريات الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولاسيما:

1. ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة .

2. تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية .

3. غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.

4. الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح .”