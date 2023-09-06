بيان هام بخصوص تحويل التلاميذ في المدارس الإبتدائية

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، أن عملية تسجيل التلاميذ في المدارس الإبتدائية. تكون على مستوى المقاطعات الإدارية وهذا قصد توزيعهم حسب مقر إقامتهم.

وجاء في بيان المديرية “في إطار التحضير الجيد للدخول المدرسي 2023 / 2024 ولضمان السير الحسن لتحويلات التلاميذ من و إلى الولاية. تعلم مديرية التربية لولاية الجزائر غرب كافة المواطنين الوافدين للولاية أو المعنيين بالترحيل داخل الولاية. أن عملية تسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية تكون على مستوى المقاطعات الإدارية. قصد توزيعهم على المدارس الابتدائية التابعة لمقر إقامتهم”.