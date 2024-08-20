بيان هام حول الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسميًا تاريخ إطلاق نظام الدخول/الخروج الجديد إلى الاتحاد (EES).

وفي خطاب ألقته في eu-LISA، كشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون. أن EES ستدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2024.

على الرغم من الإعلان سابقًا من خلال منصات إعلامية متعددة أن 10 نوفمبر سيكون تاريخ إطلاق EES. فهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي رسميًا تاريخ التنفيذ ويحدد يومًا مستهدفًا.

بالإضافة إلى التأكيد رسميًا على تاريخ إطلاق EES. كشف المفوض جوهانسون أيضًا أن السلطات في مرحلة الاختبار النهائي حاليًا.

سيتأثر 700 مليون مسافر كل عام بـ EES

وبمجرد أن تصبح EES سارية المفعول، قال المفوض يوهانسون إن 700 مليون شخص يسافرون إلى أوروبا سيتأثرون كل عام.

كما شددت في الوقت نفسه على أن النظام سيضمن شعور 450 مليون أوروبي بالأمان.

وسيتأثر 700 مليون شخص بعملك. لأنه في العام الماضي سافر أكثر من 700 مليون سائح إلى أوروبا. وسينام 450 مليون أوروبي بأمان أكثر بفضل عملكم.

كما أعربت المفوضة يوهانسون عن امتنانها لعمل EU-LISA في السنوات العشر الماضية، وقالت أيضًا إن المهمة قد اكتملت بنجاح.

ما هو EES وكيف سيؤثر على الأجانب الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي؟

نظام الدخول/الخروج (EES) هو نظام آلي لتكنولوجيا المعلومات يقوم بتسجيل المسافرين الأجانب. الذين يدخلون أراضي الاتحاد الأوروبي للإقامة القصيرة، بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين للدخول بدون تأشيرة أم لا.

كما سيحل النظام محل ختم جواز السفر اليدوي الحالي وسيقوم بتسجيل اسم المسافر ونوع وثيقة السفر والبيانات البيومترية. (بصمات الأصابع وصور الوجه) وتاريخ ومكان الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى تسجيل دخول وخروج المسافرين، سيقوم النظام أيضًا بتسجيل حالات رفض الدخول.

كما يكمن الهدف الرئيسي للنظام هو تحديث إدارة الحدود، ومنع الهجرة غير النظامية إلى الكتلة. وحماية المواطنين الأوروبيين، من بين أمور أخرى.

وستساعد خدمة EES أيضًا في تحديد الأشخاص. الذين تجاوزوا مدة الإقامة وكذلك أولئك الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي باستخدام وثائق مزورة.

وبمجرد إطلاق EES، سيتعين على جميع الأجانب التسجيل في النظام. سيتم تخزين بيانات المسافرين في قاعدة بيانات آمنة لمدة ثلاث سنوات. وهذا يعني أنه لن يُطلب من المسافرين الخضوع لعملية التسجيل في كل مرة يدخلون فيها ويخرجون من الكتلة.