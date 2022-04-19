بيان هام حول الزيادات في منح التقاعد

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بيانا حول الزيادات في منح التقاعد لفائدة المتقاعدين غير الأجراء وكذا منحة العجز للمنتسبين إلى الصندوق.

وأوضح البيان، إن هذه الزيادات، جاءت طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022.

حيث تم رفع منح المتقاعدين على النحو التالي:

إقرار زيادة بـ10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار. وزيادة بـ5 بالمائة في المنح من 15 إلى 20 ألف دينار.

بالإضافة إلى إقرار زيادة بـ3 بالمائة في المنح من 20 إلى 43 ألف دينار وزيادة بـ2 بالمائة في المنح الأكثر من 34 ألف دينار.

كما يدعو الصندوق منتسبيه الذين بلغوا سن التقاعد لتقديم طلب المعاش عن بعد من أجل الاستفادة من الخدمة الالكترونية الجديدة E-RETRAITE.

وتتمثل هذه الخدمة، في طلب التقاعد الالكتروني عبر فضاء ضمانكم. حيث تسمح هذه الخدمة للمتسبين تقديم طلب المعاش ومتابعة معالجة ملفاتهم عن بعد دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق.

هذا وإن الخدمة الجديدة متوفرة 7 أيام و24 ساعة في اليوم.

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هكذا ستُطبق الزيادات في معاشات المتقاعدين

ستضخّ إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، أزيد من تسعة آلاف مليار سنتيم، في حسابات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد، يوم الخامس عشر ماي الداخل، عبارة عن زيادات في المنح مطبقة بأثر رجعي بداية من 2021 بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرين من المئة. تكلف 92 مليار دينار سيتم ضخّها في حسابات أزيد من 3 ملايين متقاعد أنهت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كافة التحضيرات الخاصة بفرض الزيادات في معاشات ثلاثة ملايين ومائتي وستة وستين ألف متقاعد، منتصف الشهر الداخل، والتي كلفت صرف اثنين وتسعين مليار دينار، بما يعادل تسعة آلاف ومائتي مليار سنتيم، وهي تكلفة مرتفعة، كون الزيادات التي أمر بها رئيس الجمهورية في آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله، ستطبق بحذافرها من دون اللجوء إلى تقسيمها إلى جزأين، أي خمسة من المئة عن كل سنة، تطبيقا لما ينص عليه القانون منذ عام ألفين واثني عشر. زيادات 2021 و 2022 ستدمجان في معاش شهر ماي لتصل إلى 20 من المئة حيث أكدت مصادر مسؤولة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن معاش المتقاعدين لشهر ماي سيطبق بزيادات بمعدل يتراوح بين أربعة وعشرين من المئة، وعلى أن أعضاء مجلس الإدارة للصندوق، قد فصلوا نهائيا في الملف في اجتماعهم المنعقد الخميس الماضي “معاش شهر ماي سيعرف زيادة تشمل عشرة من المئة عن سنة 2021 وعشرة من المائة عن 2022”. وتراوحت نسب الزيادات التي أمر بها الرئيس تبون بين عشرة بالمئة بالنسبة للمنح الأقل أو تساوي 15 ألف دينار، وزيادة بـخمسة من المئة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها بين خمسة عشر وعشرين ألف دينار، وزيادة بـثلاثة بالمئة بالنسبة للمنح التي تتراوح بين عشرين وثلاثة وأربعين ألف دينار، وكذا زيادة باثنين لتلك التي تزيد عن ثلاثة وأربعين ألف دينار. ومن المرتقب أن تضاعف الزيادات المرتقبة في معاشات المتقاعدين من حجم العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق، والذي يصل سنويا إلى مابين 68 وسبعين ألف مليار سنتيم.

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