بيان هام لفائدة الحجاج

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة حجاج موسم 2025م/1446ه، بغرض إعانتهم على أداء مناسكهم بالشكل الصحيح.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن “الوزارة وبالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة. قامت بتسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج هذه السنة. بغرض إعانتهم على أداء مناسكهم بالشكل الصحيح”.

كما دعت الوزارة، الحجاج إلى الاطلاع على برامج تلك المراكز وتفاصيلها. عن طريق الاتصال أو التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بولاية إقامتهم.