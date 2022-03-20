بيان هام لفائدة مُستوردي المواد الموجهة لإعادة البيع على الحالة

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة، أن شهادات الاحترام الصادرة قبل تاريخ 15 فيفري 2022 تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية فترة صلاحيتها.

كما أوضحت الوزارة، عبر بيان لها، إن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2022.

فيما تبقى الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ، صحيحة ومقبولة في كل عمليات التوطين البنكي أو تخليص البضائع المستوردة، يضيف البيان.

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إجراءات جديدة لمستوردي المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة

كما أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات قبل أيام، بيانا بخصوص المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الاولية. والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة.

وأنهت الوزارة في بيانها إلى كافة هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين أنه. بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف الإستيراد الواجب إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية. تلزمهم الوزارة بأن يتضمن هذا الملف. أيضا إبتداء من تاريخ 13 مارس 2022، الوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات إحترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجعة للبيع على حالتها. نسخة من الفاتورة الموطنة. ونسخة من قائمة التعبئة في حالة إستيراد شحنة غير متجانسة.

وجاء هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467. المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك. وبهدف تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غيرالشرعية.

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