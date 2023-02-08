بيان هام للجزائريين المقيمين في تركيا

وضع منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، نداء هام للمقيمين غير مسجلين على مستوى السفارة “أنقرة”، والقنصلية العامة “اسطنبول”. كما دعا المنتدى كل من يبحث عن شخص مفقود اثر الزلزال تزويدهم على الخاص بالمعلومات الأساسية. (الاسم واللقب، عنوان الإقامة والعمل، رقم الهاتف، الحالة العائلية، تاريخ الميلاد، وثائق هوية) وكل ما له علاقة بالشخص المفقود.

في حين، أشار بيان منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، إلى أن إرسال المعلومات تتم على “خاص” رسائل الصفحة. مضيفا و”نحن بدورنا نرسلها لخلية الأزمة على مستوى السفارة والقنصلية العامة للقيام بالإجراءات اللازمة”.

كما أوضح المنتدى، أن “فقط الرسائل حول المقيمين في مناطق الزلزال سيتم معالجتها”. و”اسطنبول لم تتعرض لأي ضرر وبالتالي من فيها غير معنيين بالمنشور”.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية المتواجدة في كل من تركيا وسوريا. وهذا في إطار تقديم يد العون والمساعدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن في تركيا تم انتشال 19 ضحية، بمنطقة أديامان. حيث تم إنقاذ وإخراج 5 أشخاص أحياء تحت الردوم، و14 أشخاص متوفيين.

أما في سوريا، فتم انتشال 7 ضحايا بمنطقة حلب على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر تحت الردوم على قيد الحياة، وانتشال 6 أشخاص متوفين تحت الأنقاض.

كما بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط. في تركيا وسوريا، 8 آلاف و800 قتيل و37 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة. بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط. أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 6234 قتيلا.