بيان هام للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة
بقلم ع.ع
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعادة فتح أرضية “بروغرس”، للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة عبر الخط، الخاصة بالعام الجامعي 2024/2023.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه “سيتم إعادة فتح أرضية بروغرس للطلبة المتأخرين. الذين لم يقوموا بطلب الإيواء أو المنحة عبر الخط في الفترة الأولى وذلك بتاريخ 5 سبتمبر 2023″.
وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا إلى التسجيل عبر الخط للاستفادة من الخدمات الجامعية. حصريا، عن بعد و”بصفر ورق” عبر المنصة الإلكترونية: https://progres.mesrs.dz/webonou .
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