بيان هام للمربين.. أسعار جديدة لأغدية الأنعام والدواجن

ر الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن ONAB بيانا للمربيين المستوى الوطني حول اسعار أغدية الأنعام.

وأوضح ديوان ONAB عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن إنخفاض في أسعار أغذية الأنعام وهذا على مستوى 23 وحدة أغذية الأنعام.

كماأنهى ديوان ONAB علم علم جميع المربيين ن إنخفاض في أسعار أغذية الأنعام و هذا على مستوى 23 وحدة أغذية الأنعام التابعة للمجمعات الجهوية. والمتواجدة على المستوى الوطني “شرق . غرب . وسط.”

وجاءت الأسعار الجديدة لأغدية الأنعام التي نشرها ديوان ONAB كمايلي: أغذية دجاج الإستهلاك (البداية) إبتداءا من 7860 دج للقنطار. بينما أغذية دجاج الاستهلاك(مرحلة النمو) سيكون إبتداءا من 6860 دج للقنطار.

بينما اسعار أغذية دجاج الاستهلاك (نهاية النمو) ستكون إبتداءا من 6390 دج للقنطار. في حين أسعار أغذية الدجاج البيوض إبتداءا من 5340 دج للقنطار.

أما بالنسبة للعجول أصبحت أسعار أغذية تسمين العجول إبتداءا من 5250 دج للقنطار. بينما أغذية البقر الحلوب إبتداءا من 4710 دج للقنطار.

كما عرفت اسعار علف تسمين الخروف إنخفاض لتصبح إبتداءا من 3280 دج للقنطار.