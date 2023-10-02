بيان هام من الديوان الجزائري المهني للحبوب 

أكد الديوان الجزائر ي المهني للحبوب عن توفر كميات معتبرة من البقول الجافة والأرز عبر شبكته الموزعة على المستوي الوطني.

وفي بيان له يعلم الديوان أن شبكته الموزعة على التراب الوطني حيث تضم أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول الجافة و590 نقطة للبيع.

كما يعلم الديوان جميع المتعاملين تجار التجزئة والجملة وجميع المساحات التجارية الكبرى عن توفر كميات كبيرة من البقول والأرز.

وأضاف البيان أن “الديوان يمتلك كل القدرات الكاملة والحصرية التي تمكنه من ضمان تموين السوق الوطنية سواء من خلال الإنتاج الوطني، عبر مرافقة المنتجين وجمع البقول الجافة، أومن خلال برنامج الاستيراد”.

ويخصوص أسعار البيع المحددة من طرف الديوان اكد ان الاسعار تعد منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة على المستوى العالمي