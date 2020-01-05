بيان هام من مجلس الأمة حول موضوع انسحاب بن صالح وإقرار حالة شغور منصب الرئيس

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بيان هام من مجلس الأمة حول موضوع انسحاب بن صالح وإقرار حالة شغور منصب الرئيس
بقلم ياسين. ع

نفى مجلس الأمة أن يكون قد تقرر برمجة اجتماع رسمي لمكتب المجلس للبت في موضوع إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، بعد طلب رئيسه عبد القادر بن صالح إعفاءه من منصبه.

وقال مجلس الأمة في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، إنه لم يتقرر بعد برمجة اجتماع رسمي لمكتب المجلس للبت في إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس.

وأوضح مجلس الأمة أنه سيتم إبلاغ  أعضاء المجلس ووسائل الإعلام بتاريخ اجتماع مكتب المجلس، فور برمجته.

وشدد البيان على أن مكتب مجلس الأمة هو وحده المخول للحديث باسم مجلس الأمة وبرمجة أشغاله ونشاطاته.


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