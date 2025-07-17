بيان هام من وزارة الشباب

ذكرت وزارة الشباب، اليوم الخميس في بيان لها. أن عملية إيداع ملفات الجمعيات الراغبة في الاستفادة. من تمويل مشاريعها بعنوان السنة المالية 2025. لا تزال متواصلة إلى غاية 25 جويلية الجاري. وذلك عبر منصة “شراكة”.

و أوضح المصدر ذاته أنه “في سياق التفاعل الإيجابي مع الديناميكية التي تشهدها عملية الدعوة لتمويل المشاريع الجمعوية ذات الطابع الشبابي. بعنوان السنة المالية 2025، و”حرصا على ضمان أوسع مشاركة ممكنة في هذه المبادرة. تعلم وزارة الشباب أن العملية لا تزال متواصلة، وتستمر إلى غاية 25 جويلية الجاري كأقصى أجل لإيداع المشاريع والملفات، وذلك عبر منصة (شراكة)”.

و أكدت الوزارة في بيانها أن هذه العملية، منذ انطلاقتها وإلى غاية اختتامها.ترافقها “جهود ميدانية وتنسيقية تشرف عليها المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع بالوزارة. من خلال دعم ومرافقة الجمعيات الراغبة في المشاركة.لاسيما تلك التي تفتقر إلى الخبرة الرقمية. أو تواجه صعوبات تقنية”.

وتشمل هذه المرافقة -كما يوضحه المصدر نفسه “الدعم التقني والتوجيه في كيفية التسجيل واستخدام المنصة. تسهيل الوصول إلى الوثائق المرجعية. مثل دفتر الشروط والمذكرة التوجيهية و التواصل المستمر للإجابة عن الاستفسارات والانشغالات المطروحة”.

و في سياق متصل، ذكرت الوزارة أن “الجمعيات التي سبق لها التسجيل في المنصة المعتمدة خلال السنوات الماضية. يمكنها الولوج باستخدام نفس بيانات الدخول عبر منصة شراكة. في حين يطلب من الجمعيات غير المسجلة التقرب من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الولايات من أجل التسجيل وفتح حساب جديد”.

و أوردت في هذا الخصوص رابط منصة شراكة :charaka.mjeunesse.gov.dz، إلى جانب رابط تسجيل الدخول المباشر للحسابات : https://association.mjeunesse.gov.dz”.

كما أكدت أنه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فإن “عملية دراسة وانتقاء المشاريع ستتم وفق معايير موضوعية ومعلنة. بما يضمن العدالة بين الجمعيات المشاركة، مع الالتزام بنشر نتائج الانتقاء في آجال معقولة عبر المنصة الرسمية”.

و بالمناسبة، دعت الوزارة جميع الفاعلين في العمل الجمعوي الشبابي إلى “اغتنام ما تبقى من المدة المحددة، والانخراط الفعال في هذه الآلية. التي تعد فرصة حقيقية لدعم المبادرات الجمعوية الميدانية ذات الطابع الشبابي، وتعزيز الشراكة المؤسساتية بما يخدم الشباب والمصلحة العامة”.