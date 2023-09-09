بيان هام من وزارة الفلاحة بخصوص استيراد اللحوم الحمراء

اعلمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، عن فتح استيراد لحوم البقر الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.

وحسب بيان الوزارة، في اطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية لاسيما اللحوم الحمراء، فإنه يتم ايداع ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد هذا النوع من اللحوم عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية https://psl.madr.gov.dz .

وذلك بداية من تاريخ 2023/09/10 الى غاية 2023/09/20، حيث ان اجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية https://psl.madr.gov.dz .

واضاف ذات البيان، انه يجب ارفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب.

وختم البيان، انه لا يتم الاخذ بعين الاعتبار الملفات غير الكاملة وغير مطابقة للاجراءات التنظيمية المقررة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا الملفات المودعة خارج الاجال المحددة اعلاه.