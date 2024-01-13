بيان هام من وكالة السكن “عدل”

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، عن بيع محلات تجارية وخدماتية بالتراضي. وهذا على مستوى العديد من المواقع السكنية المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار.

وأشارت وكالة “عدل”، إلى أنه يمكن الولوج إلى الموقع الالكتروني، للوكالة، والضغط على خانة vente des locaux، من أجل التسجيل. وجاء في بيان الوكالة “على كل شخص معنوي أو طبيعي حامل للجنسية الجزائرية، يرغب في إقتناء محل تجاري أو خدماتي عن طريق التراضي”. “الولوج إلى الموقع الإلكتروني للوكالة (WWW.AADL.COM.DZ) خانة : (Vente des locaux) من أجل التسجيل الأولي”.

كما وضعت وكالة “عدل” شرطا للراغبين في اقتناء محلات تجارية وخدماتية بالتراضي في مواقع سكنية. حيث ألزمت كل مسجل التقرب إلى المديريات الجهوية أو المديريات الولائية للوكالة، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التسجيل. وهذا خلال الأيام المفتوحة من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وفي حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم إلغاء التسجيل تلقائيا، ولا يتم قبول أي طعن.