بيتكوفيتش: “مازة موهوب وقادر على تغيير مجريات المباراة”

أشاد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالمستويات الكبيرة التي يتمتع بها الوافد حديثا على التشكيلة الوطنية، إبراهيم مازة، القادم من الدرجة الثانية الألمانية.

ووصف بيتكوفيتش، مازة، بـ “اللاعب الموهوب”. مبرزا في تصريح خصّ به موقع “الفيفا” اليوم السبت بأنه تقني جدا. وبالرغم من صغر سنّه إلا أنه يمتلك ذكاءً كرويا مرتفعا للغاية.

وأضاف الناخب الوطني،: “إحصائيات مازة منذ بداية الموسم الحالي مع هيرتا برلين تعكس إمكانياته الكبيرة، هو قادر على تغيير مجريات اللقاء. سواء من خلال بناء اللعب أو بتمريرات حاسمة وحتى التسجيل”.