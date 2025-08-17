بيتكوفيتش يبستنجد بحارس وفاق سطيف بوسدر

قرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، توجيه الدعوة لحارس المنتخب المحلي، ونادي وفاق سطيف، طارق بوسدر، تحسبا لتربص شهر سبتمبر الداخل.

ويستعد المنتخب الأول، لخوض مواجهتين حاسمتين في سباق مونديال 2026. حينما يستضيف بوتسوانا، يوم 4 ستمبر المقبل، قبل السفر إلى الدار البيضاء المغربية لملاقاة غينيا، في الـ 8 من نفس الشهر.

وأعلنت إدارة وفاق سطيف اليوم الأحد، عن تلقي حارسها طارق بوسدر. المتواجد رفقة المنتخب المحلي، المشارك في “الشان” دعوة من بيكتوفيتش، تحسبا لمباراة بوتسوانا، المقررة بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وعلى الرغم من أن بوسدر، لا يشارك أساسيا في تشكيلة مجيد بوقرة. إلا أن بيتكوفيتش، فضل استدعاءه للفريق الأول، في ظل إصابة الحارس أليكسندر أوكيدجة، والتي ستحرمه أيضا من المشاركة في “الكان” المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل.