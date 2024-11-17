بيتكوفيتش يجري 7 تغييرات في تشكيلة “الخضر”

أجرى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، 7 تغييرات كاملة على مستوى التشكيلة الأساسية للخضر، بمناسبة لقاء ليبيريا، مقارنة بسابقه أمام غينيا الاستوائية.

ويلتقي المنتخب الوطني، بنظيره الليبيري، مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة 17:00. بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعاد الحارس أليكسيس قندوز للمشاركة أساسيا. بدلا من زميله أوكيدجة، الذي بدأ لقاء غينيا الاستوائية أساسيا، إلى جانب كل من عطال بدلا من فارسي، وحجام عوض آيت نوري.

كما شهدت التشكيلة الوطنية، عودة فارس شايبي، للمشاركة بعد غياب طويل، بتعويضه زروقي الذي غادر بسبب الإصابة، وقندوسي مكان زرقان، وبونجاح مكان عمورة، إلى جانب غويري الذي عوّض بن رحمة.

وتأهل “الخضر” مسبقا إلى نهائيات “كان” 2025. بعدما حصدوا 13 نقطة من أصل 15 ممكنة في أول 5 جولات. على أمل أن يختتموا مشوارهم في التصفيات بانتصار جديد اليوم أمام ليبيريا.

وجاءت التشكيلة التي اختارها بيتكوفيتش على النحو التالي:

قندوز، عطال، حجام، ماندي، توغاي، بن سبعيني، شايبي، قندوسي، محرز، بونجاح، غويري.