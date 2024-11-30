بيتكوفيتش يخسر قضية بقيمة 15 مليون أورو !

خسر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، القضية التي رفعها ضد ناديه السابق بوردو الفرنسي، يطالب من خلالها الحصول على تعويضات تقدر بحوالي 15 مليون أورو.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، بأن القضاء الفرنسي، حكم ضد بيتكوفيتش، في الدعوى التي رفعها ضد بوردو، بعدما أقدم الأخير على فسخ عقده فيفري 2022.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية. بأن محكمة العمل في مدينة بوردو، رفضت الدعوى. وأقرت بأن إدارة النادي المحلي. لن تكون ملزمة بدفع المبلغ لمدرب “الخضر” ومساعده آنذاك، أنطونيو مانيكون.

وهي القيمة المتمثلة في راتب سنتين ونصف متبقية مع عقد بيتكوفيتش ومساعده، رفقة نادي بوردو، الذي كان قد التحق به الثنائي صيف 2021.

مشيرة في الأخير، إلى أن المحكمة أقرت تغريم بيتكوفيتش، بـ 25 ألف أورو. و10 آلاف أورو لمساعده الايطالي أنطونيو مانيكون، . تتمثل في المصاريف القضائية لهذه القضية.