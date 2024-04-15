بيتكوفيتش يزور أكاديمية بارادو

حلّ اليوم الاثنين، الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بمقر أكاديمية نادي أتليتيك بارادو.

وكان الناخب الوطني، مرفوقا بأعضاء طاقمه الفني، أين أقيمت على شرفه مأدبة غداء، حسب “الفيديو” المقتضب الذي نشرته إدارة “الباك” عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات التي برمجها بيتكوفيتش. إلى مختلف تدريبات الأندية الوطنية، وكانت البداية بمولودية وهران وأولمبي الشلف.

ويحرض الناخب الوطني على متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص الأندية الجزائرية. من خلال التواجد في التدريبات والمباريات. وهي الخطوة التي تعتبر جد مهمة وتمنح الأمل للعناصر المحلية في نيل فرصة من التقني البوسني مستقبلا.