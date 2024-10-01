بيتكوفيتش يعلن قائمة تربص أكتوبر هذا الخميس

يرتقب أن يكشف بعد غدٍ الخميس، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بتربص شهر أكتوبر الجاري.

وسيكون الخضر، على موعد مع لعب مباراة مزدوجة أمام الطوغو، يوم الـ 10 أكتوبر بملعب 19 ماي 56 بعنابة. والـ 14 من نفس الشهر بملعب “كيفي” بالعاصمة الطوغولية لومي. برسم الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات “كان” 2025.

وأفادت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن بيتكوفيتش، سيعقد هذا الخميس. ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ابتداءً من الساعة 11:00.

كما أوضحت الاتحادية، بأن الناخب الوطني، سيكشف على هامش هذه الندوة الصحفية، عن القائمة الرسمية للاعبين المعنيين بالمواجهتين، والتي قد تعرف تواجد النجم الصاعد لهيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، لأول مرة.