مازة أغلى لاعب في الدرجة الثانية الألمانية

يتصدّر اللاعب الجزائري، إبراهيم مازة، المرشّح بقوة للتواجد، ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر، لشهر أكتوبر الداخل، ترتيب أغلى اللاعبين الناشطين في الدرجة الثانية الألمانية.

وكان لاعب هيرتا برلين، البالغ من العمر، 21 ربيعا، قد غيّر جنسيته الرياضية، تمهيدا لحمل ألوان “الخضر”، بعدما مثّل سابقا منتخب ألمانيا، لفئة أقل من 20 سنة و19 و18 سنة.

وحسب آخر تحديث لموقع “ترانسفير ماركت” المختص، فإن قيمة مازة، بلغت 8 ملايين أورو، كأغلى لاعب في الدرجة الثانية الألمانية.

ويتقدم اللاعب الذي ينشط في منصب وسط ميدان هجومي، على رباعي نادي كولن، إريك مارتيل وماكس فينكغراف بـ 6 ملايين. وديان ليوبيسيتش وزميله الآخر جان تايلمان بـ 5 ملايين أورو.

تجدر الإشارة، إلى أن الألمان يتوقعون مستقبلا كبيرا للاعب إبراهيم مازة، المتألق في الدرجة الثانية الألمالية، رفقة هيرتا برلين. وهو الذي لعب 7 لقاءات هذا الموسم جميعها أساسيا، وسجل 3 أهداف مقابل تمريرة حاسمة.