بيتكوفيتش يكشف موقفه من نقل لقاءات الخضر إلى وهران

تحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن إمكانية برمجة لقاءات المنتخب الوطني، مستقبلا على أرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وذلك في تصريحات خص بها الصحفة الرسمية لمولودية وهران. على هامش تكريمه عقب زيارته لتدريبات الفريق، بعد متابعته لمباراة ربع نهائي كأس الجزائر، بين نجم بن عكنون وشباب قسنطينة.

وأكد البوسني، إعجابه الكبير بملعب ميلود هدفي. ورد بخصوص إمكانية الاستقبال فيه: “إنه ملعب جميل جدا، هناك إمكانية كبيرة للقيام بكل شيء”

ليضيف بيتكوفيتش: “سعيد بالتواجد هنا وفي هذا الملعب وهذه المدينة التي بإمكانها منح الكثير لكرة القدم”.

وختم مدرب الخضر: “أملك تجربة رائعة هنا، وسنرى مستقبلا ما سيحدث (يقصد إمكانية الاستقبال بميلود هدفي”.