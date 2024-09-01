بيراف يعد بتذليل كل العقبات أمام البعثة البارالمبية

حظيت البعثة البارالمبية الجزائرية، المشاركة في دورة باريس، بزيارة مجاملة من رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية لإفريقيا، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، حاليا مصطفى بيراف.

وزار بيراف، مقر إقامة الوفد الرياضي الجزائري في القرية البارالمبية. وتقاسم مع الرياضيين فرحة تتويج نسيمة صايفي باللقب البرالمبي لمسابقة رمي القرص فئة ف57.

كما تبادل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السابق، أطراف الحديث مع رئيس الوفد سيد أحمد العسري، وبعض المدربين والرياضيين، وشجعهم وحثهم على رفع الراية الوطنية شامخة بباريس.

وقال بيراف، للرياضيين البارالمبيين: “ستستفيدون من نفس الظروف (يقصد الإمكانيات التي وفرت للرياضيين الجزائريين في الألعاب الأولمبية)”.

وواصل ذات المتحدث: “أي شيء تحتاجون إليه، سنتصل مباشرة من أجل تسويته.. هو فخور بكم وينتظر منكم الكثير من أجل رفع الراية الوطنية والنشيد الوطني عاليا هنا في باريس”.