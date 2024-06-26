بيرة :”لا يوجد لاعب يستحق راتب شهري بـ 600 مليون سنتيم”

كشف المدير الرياضي لوفاق سطيف عبد الكريم بيرة عن مستجدات الفريق ومستقبل الفريق فيما يخص اللاعبين والمدرب الجديد.

وقال عبد الكريم بيرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، “فيما يخص المدرب القادم للفريق. سيكون مدرب جزائري و ستتعرفون عليها بداية شهر جويلية القادم”.

وأضاف بيرة عن إمكانية استقدام عدد من النجوم ” لا يوجد أي لاعب يستحق أن نعطيه 600 مليون شهريا. رغم أننا نسعى للاستثمار في الفريق و تحقيق أهداف على المستوى القريب”.

كما ختم “نستهدف لتكوين تشكيلة تتكون أغلب لاعبيها من أبناء مدينة سطيف. و فيما يخص المدرب السويح، أؤكد أن سينتهي عقده في 30 جوان و سيغادر”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-