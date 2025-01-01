بيرة يستقيل من وفاق سطيف

أعلن التقني الجزائري، عبد الكريم بيرة، اليوم الأربعاء، رسميا عن نهاية مغامرته مع وفاق سطيف.

وكانت إدارة وفاق سطيف، قد عيّنت شهر ماي 2024، عبد الكريم بيرة، في منصب مدير رياضي. وهو الذي واجه انتقادات كبيرة، من طرف عشاق النادي، لاسيما بعد التعاقدات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي.

وفي تصريحات خص بها قناة “النهار”، أبرز بيرة، بأنه قرر وضع حدا لمشواره مع وفاق سطيف.

كما رد ذات المتحدث عن الانتقادات التي لاحقته، وقال: “مشروعي مع وفاق سطيف وفقت فيه، وكرامتي فوق كل اعتبار”.

للإشارة فإن بيرة، سبق له وأن قدم استقاله من منصب مدير رياضي لوفاق سطيف، شهر أكتوبر الماضي، وهي الاستقالة التي قُوبلت بالرفض، من طرف الشركة الرياضية ذات أسهم “بلاك ايغلز.”