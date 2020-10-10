بيرشوفت يثني على مشاركة حلايمية رفقة الخضر

أشاد نادي بيرشوفت البلجيكي، بمشاركة لاعبه الدولي الجزائري رضا حلايمية في ودية الخضر أمام منتخب نيجيريا.

ونشرت إدارة نادي بيرشوفت، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أشارت من خلالها لمشاركة حلايمية كامل أطوار المباراة التي فاز بها الخضر بـ1-0.

وأرفق النادي البلجيكي، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور لمدافعه رضا حلايمية، بقميص المنتخب الوطني، خلال هذه المباراة.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، منح أول فرصة لرضا حلايمية، رفقة المنتخب الوطني خلال وديتهم أمس الجمعة، أمام المنتخب النيجيري.