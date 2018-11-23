بيشكتاش يدخل السباق لضم بونجاح

يضع نادي بيشكتاش التركي، الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، ضمن اهتماماته، تحسبا للميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت بعض المصادر، أن إدارة النادي التركي، تسعى لتصحيح مسارها في مرحلة العودة، من خلال تعزيز خط هجومها ببغداد بونجاح.

وسيواجه نادي بشكتاش، منافسة حادة على خدمات بونجاح مع نادي الجنوب الفرنسية أولمبيك مارسيليا الذي جدّد اهتمامه بمهاجم الخضر.

ويأتي هذا الإهتمام ببغداد بونجاح، مع اقتراب فترة الميركاتو الشتوي، بالنظر لتألقه في الدوري القطري، ومؤخرا رفقة المنتخب الوطني الجزائري.