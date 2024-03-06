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الرياضة

بيشكتاش يصدم غزال بهذا القرار

بقلم محمد لمين صحراوي
بيشكتاش يصدم غزال بهذا القرار
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تلقى الدولي الجزائري، رشيد غزال، أخبارا سيئة بخصوص مستقبله مع ناديه الحالي بيشكتاش التركي.

وكشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الأربعاء، بأن بيشكتاش. يحضر للتخلص من 9 لاعبين يتقدمهم لاعب الخضر، رشيد غزال.

وينتهي عقد غزال مع النادي التركي، شهر جوان المقبل. مع وجود بند يسمح له بالتجديد تلقائيا في حال لعب 45 دقيقة على الأقل في 20 مباراة رسمية هذا الموسم.

غير أن موقع ” sporx” التركي، أكد اليوم الأربعاء، بأن غزال، رفقة 8 لاعبين آخرين لن يكونوا ضمن مخططات نادي بيشكتاش، تحسبا للموسم الجديد 2024/2025.

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