بيشكتاش يكشف طبيعة إصابة غزال

أصدرت إدارة نادي بيشكتاش التركي، أمس الخميس، بيانا تحدثت من خلاله حول الإصابة التي يعاني منها لاعبها الدولي الجزائري، رشيد غزال.

وكان لاعب الخضر، قد تعرض لإصابة الاثنين الماضي، جعلته يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 62، في إياب نصف نهائي كأس تركيا أمام أنقرة غوجو، والذي عرف فوز بيشكتاش بهدف من دون رد، وعبوره إلى النهائي.

وكشفت إدارة الفريق التركي، عبر موقعها الالكتروني. بأن غزال يعاني من إصابة على مستوى الوذمة في تقاطع الوتر العضلي للفخذ الخلفية اليمنى.

ولم يكشف ذات المصدر، في المقابل مدة غياب لاعبه الدولي الجزائري وموعد عودته إلى الميادين.

للإشارة فإن غزال، اكتفى هذا الموسم بلعب 32 مباراة. سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين. وهو الذي ينتهي عقده مع بيشكتاش. الصائفة المقبلة، بعدما وافق على إزالة خيار تمديد العقد لموسم واحد تلقائيا، في حال لعب 20 مباراة هذا الموسم.