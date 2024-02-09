غزال يتعرض لإصابة جديدة !

تلقى الدولي الجزائري، ونجم نادي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، ضربة موجعة بعد تجدد إصابته، بمناسبة لقاء أمس الخميس، أمام أنطاليا سبور.

وكان لاعب الخضر، ضمن التشكيلة الأساسية في المواجهة المندرجة. ضمن الدور الـ 16 من كأس آسيا، التي فاز بها بيشكتاش بنتيجة 1-2، غير أنه تعرض لإصابة في عملية الاحماءات، ليضطر مدرب الفريق لاستبداله.

وكشف موقع “إكس سبور” التركي، بأن إصابة غزال أمس. هي الرابعة له هذا الموسم. وهو الذي غاب عن فريقه لـ 72 يوما كاملا بسبب مشاكله الصحية، ضيّع خلالها 15 مباراة.

فيما لم تحدد إدارة بيشكتاش إلى حد الآن، نوعية إصابة الدولي الجزائري، ومدة غيابه عن الميادين.