بيطام: السجن من سنتين إلى 5 سنوات سجنا في حالة ثبوت التهم لشبكة “أمير ديزاد”

يرى المحامي والناشط الحقوقي، نجيب بيطام، أنه من المرجح توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار، في حالة ثبوت التهم على المجموعة الثانية للهارب أمير بوخرص.

وقال نجيب بيطام في اتصال مع “قناة النهار” ،إنه في حالة وجود الأدلة العلمية والمادية لارتكاب الموقوفين، جريمة الإلكترونية

سيتم تطبيق عليهم المادة القانونية( 371) بتهمة تكوين جمعية أشرار، والتي تتراوح عقوبتها من سنتين إلى 5 سنوات سجنا .

مضيفا ،أنه يجب انتظار ماستسفر عنه تحقيقات النيابة ووكيل الجمهورية والتي ستكيف الوقائع وفق الأدلة المقدمة وفق مايصرح به الموقوفين .