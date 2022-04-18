بيطام.. كورونا لن يذهب نهائيا والمعتمرون مدعوون لتوخي الحذر!

قال الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية، ايدير بيطام، أن سبب الوضعية الوبائية في الجزائر هو اكتساب المناعة الطبيعية. كما أوضح بيطام، أن 95 بالمائة من المواطنين اكتسبوا مناعة طبيعية وليس اللقاحية، بسبب الانتشار السريع لطفرة كورونا “أوميكرون”.

في حين، أشار بيطام خلال مكالمة هاتفية للنهار، إلى أن الاستقرار في حالات كورونا لا يعني الأمان طويل المدى، لأن المناعة الطبيعية لا تدوم طويلا. عكس -يضيف المتحدث- المناعة اللقاحية التي تدوم أكثر من عام.

كما أضاف بيطام، أن الموجة القادمة ستكون خفيفة، لأن الفيروس فشل ولا يستطيع أن يعطي شراسة. مشيرا إلى أن الفيروس لن يذهب، لأنه تأقلمت مع الانسان وكل شهر تظهر طفرة جديدة.

في حين، دعا بيطام المعتمرين، إلى توخي الحذر، بسبب ظهور فيروس جديد في السعودية “مارسكون”. مضيفا أن خزان الفيروس هو الجمل الذي اختلط بوباء كورونا. تابعا، أن هذه الطفرة صعبة وتوجد فقط في السعودية ولم تخرج الى بلدان أخرى.

وعن فتح الحدود، قال المتحدث، إن “في الحقيقة الحدود نستطيع أن نفتحها ولا يوجد مشكل ويجب التعايش مع كورونا”. مضيفا “لكن بالاحترازات والتلقيح.

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