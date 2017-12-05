بيع ” ألماسة السلام ” بـ 6.5 مليون دولار

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بيع ” ألماسة السلام ” بـ 6.5 مليون دولار
بقلم أمينة.ل/وكالات

باعت سيراليون واحدة من أضخم قطع الألماس غير المصقول في العالم مقابل 6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية.

وهذا لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال مارتن ربابورت رئيس مجلس إدارة مجموعة “ربابورت” للألماس التي أدارت المزاد.

إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني لورنس جراف اشترى الألماسة التي في حجم بيضة والمعروفة باسم “ألماسة السلام”.

وقال ربابورت للصحفيين “سيوجه عائد بيع هذه الألماسة بالكامل من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون، وهذا لم يحدث قط من قبل”.

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