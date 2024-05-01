انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة صور تظهر بيع اللحوم على الأرض في قلب باريس.

وأوضح مجلس مدينة الدائرة الثامنة عشرة أن متجر الجزارة كان مغلقًا منذ بضعة أسابيع.

وتشير الصور ومقاطع الفيديو التي التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى فشل النظافة في بعض محلات الجزارة شمال العاصمة.

يقع الجزارون المعنيون في الدائرة الثامنة عشرة، وبشكل أكثر تحديدًا في شارع بوليه وشارع ديجان وشارع بواسونييه . بين محطتي مترو شاتو روج وماركاديت-بواسونييه.

في هذه الشوارع الثلاثة، هناك ما يقرب من عشرة محلات جزارة منتشرة على بضع مئات من الأمتار.

وتم إغلاق أحد الجزارين الذين تم تصويرهم مؤقتًا منذ بضعة أسابيع، بعد إجراء فحص طبي. وقد أعيد فتحه منذ ذلك الحين، بعد الالتزام بالقواعد المعمول بها.