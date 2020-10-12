بيع محلات عدل في المدية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن بيع بالمزاد العلني وبالتعهدات المختومة، لـ22 محلا ذو استعمال تجاري (عبر محلات منفردة) وخدماتي.

وتتواجد هذه المحلات، بحي عدل 1300 مسكن دراع السمار بولاية المدية.

وأفادت الوكالة أن سحب دفتر الشروط، يتم على مستوى المديرية الجهوية الجزائر العاصمة غرب، الكائنة، بحي 540 مسكن عدل – براكني عمارة د – البليدة.

كما يمكن سحبه من مديرية المشاريع لولاية الجلفة التي يتواجد مقرها بحي الوئام.

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان عن البيع بالمزايدة في الصحافة الوطنية على الساعة 12.00.

بينما حدد آخر أجل لإيداع العروض باليوم 15 على الساعة 12.00، ويكون ذلك بالعنوانين المذكورين.

و تبرمج عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية، في اليوم المواقف للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00, بمقر الوكالة الجهوية الجزائر العاصمة غرب.