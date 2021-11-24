بيع مخطوطة لألبرت أينشتاين بمبلغ خيالي

بيعت مخطوطة نادرة تتضمن نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين مقابل ما يزيد قليلا على 13 مليون دولار. لشخص مجهول الهوية، في مزاد علني في باريس.

وذكرت دار “كريستيز” للمزادات البريطانية، أن مخطوطة العمل المكونة من 54 صفحة. والتي شارك في كتابتها أينشتاين ومساعده ميشيل بيسو، بين جوان 1913 وأوائل عام 1914 في زيورخ بسويسرا.

كانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية العامة للنسبية، وبيعت بمبلغ 13 مليون دولار.

وفقا لروسيا اليوم، كان من المتوقع في الأصل أن تحقق الوثيقة المكونة من 54 صفحة ما يصل إلى 3.5 مليون دولار. لكنها بيعت بما يقرب من أربعة أضعاف تقديرات ما قبل البيع.

من جهته، رأى البروفيسور هانوش جوتفروند، أن “هذه المخطوطة كانت واحدة من أهم الوثائق على طريق النسبية العامة”.

وقال إن المخطوطة كانت حاسمة في “رحلة أينشتاين الفكرية والعلمية نحو النظرية العامة للنسبية”.

للإشارة، ألْبِرْت أينْشتاين عالم فيزياء ألماني المولد، سويسري وأمريكي الجنسية.

حاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي.

وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها.

عاش أينشتاين في سويسرا بين عامي (1895 – 1914)، باستثناء عام واحد في براغ.

حصل على دبلومه الأكاديمي من المدرسة التقنية الفدرالية السويسرية في زيورخ في عام 1900. كما حصل على الجنسية السويسرية في عام 1901، احتفظ بها لبقية حياته بعد أن أصبح بلا جنسية لأكثر من خمس سنوات.

في عام 1905، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة زيورخ.

قام أينشتاين بتدريس الفيزياء النظرية في زيورخ بين عامي (1912 – 1914) قبل أن يغادر إلى برلين. حيث انتخب في أكاديمية العلوم البروسية.

استقر في الولايات المتحدة وأصبح مواطناً أمريكياً في عام 1940.

عشية الحرب العالمية الثانية، صادق على رسالة للرئيس فرانكلين روزفلت تنبهه إلى التطور المحتمل لـ”القنابل النووية”.

كان تابعا لمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، نيو جيرسي، حتى وفاته في عام 1955.