بيلاروس.. اختتام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

كشفت مصادر اعلامية، اليوم الإثنين، عن اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني بمدينة غوميل في بيلاروس.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، فإن الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات.

والتي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقف الأعمال العدائية.

واضاف نفس المصدر، ان الجانبان حدداعددا من المسائل التي تحتاج إلى الحل والتي من أجلها التقا الوفدان.

كما تمت مناقشة إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها.

من جانب اخر، اكد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، أنه خلال المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا والتي استمرت لخمس ساعات تم تحديد نقاط يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة.

وكشف إلى أنه تم تبادل المطالب والآراء بين الوفودين، وأن كل منهما سيناقش هذه المطالب مع القيادة السياسية لبلاده.

مشيرا إلى أن الوفدين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في القريب العاجل.

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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي مجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.

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