بيلسا: “الجزائر تمتلك لاعبين بفنيات عالية”

نوّه مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، بقوة “الخضر”، مؤكدا أنه منتخب يضم في صفوفه لاعبين بفنيات عالية، وذلك، قبل المواجهة الودية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، بين الطرفان على الأراضي الايطالية.

وأكد التقني الأرجنتيني، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس الاثنين، ونقلها موقع “elobservador” الأوروغواياني، أن منتخب الجزائر، يشبه في طريقة لعبه المنتخبات الأوروبية.

وفي رده حول الاختلاف بين المنتخبين الإنجليزي والجزائري. ردّ مدرب أوروغواي: “كلاهما منتخبان أوروبيان.. لأن اللاعبين الجزائريين والإنجليز يلعبون في الدوريات الأوروبية.”

قبل أن يستدرك التقني الأرجنتيني: “ربما يكون أداء الجزائريين أقل سرعة، ولكنهم يتمتعون بقدر أكبر من الهدوء والتطور الفني، بما يخدم أسلوب لعبهم”.

وواصل بيلسا، الإشادة بقوة المنتخب الجزائري والناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش: “لديهم لاعبون من الطراز الرفيع.. ومدرب يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات، من الصعب تخيل عدم تألقهم في كأس العالم”.

كما أبدى ذات المتحدث معرفته الجيدة برفقاء محرز. قائلا: “جميعهم يتمتعون بمهارات فنية عالية، إنهم لاعبون يصعب التنبؤ بحركاتهم، كلا الجناحين ولاعبو خط الوسط الثلاثة ممتازون.. الظهير الأيسر وقلب الدفاع الأيسر معروفان جيدا أيضا.”

وختم مارسيلو بيلسا: “هذا هو جوهر الفريق، ذاكرتي لا تحفظ الأسماء جيدا. لذا أعتمد على الأرقام، وسنحاول فرض سيطرتنا واللعب في نصف ملعبهم.. أحيانا يكون هناك فرق بين ما نخطط له وما يحدث فعليا فوق أرضية الميدان”.