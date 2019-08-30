بيل غيتس.. من المايكروسوف إلى التلفزيون

نشر بيل غيتس تريلر مؤسس شركة “مايكروسوفت” المسلسل الوثائقي الجديد عبر حسابه الشخصي على تويتر يكشف فيه حياته الخاصة.

وتحدث بيل غيتس في الوثائقي عن كيفية تكوينه لثروته الطائلة ومن المقرر أن يصدر يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأكد غيتس، في التغريدة التي نشرها، على المجهود الكبير الذي استمر لمدة سنوات مع المنصة الإلكترونية لإنتاج مسلسل يتحدث عن حياته العملية والشخصية .

بيل غيتس هو مؤسس شركة مايكروسوفت، وواحد من أغنياء العالم بثروة تبلغ 102.7 مليار دولار.

واحتفظ غيتس بلقب أغنى رجل في العالم لمدة 18 عاما خلال الـ 23 عاما الماضية.