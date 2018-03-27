بينتيز يثق في سليماني ويكشف سبب ذلك !!

أبدى “رافا بينتيز” مدرب “نيوكاسل”، عن ثقته الكبيرة في سليماني وأكد أنه في انتظار عودته من أجل مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه فيما تبقى من مباريات.

وكانت الصحف الإنجليزية، قد أكدت أن إدارة “الماغبايس” قرّرت التخلي عن الجزائري وعدم شراء عقده في نهاية الموسم.

لكن مدرب الفريق أكد أنّ انضمام “إسلام” إلى الفريق أثّر بشكل إيجابي على المهاجمين من بينهم “خوسيلو” و”غايل”.

ولهذا السبب، فإن الإسباني يثق كثيرا في “السوبر سليم” وصرح قائلا:”المنافسة مفيدة للفريق وعند عودة سليماني ستكون المنافسة مفيدة أكثر “.

وأضاف: “سليماني لديه الثقة بالنفس، وهذا عامل إيجابي وعليه أن يظهر ذلك في تدريبات الفريق وفي منتخب بلاده”.

وختم كلامه: “وسنرى ماذا سيحدث في مباراة هيدرسفيلد وإمكانية مشاركته”.