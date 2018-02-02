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بينتيز يُعوّل على سليماني في 10 مباريات فقط !

الرياضة
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بينتيز يُعوّل على سليماني في 10 مباريات فقط !
بقلم أمير بهلول

كشفت الصحافة الإنجليزية، أنّ الإسباني “رافا بينتيز”، مدرب نيوكاسل، لن يكون قادرا على الاعتماد على إسلام سليماني في مباريات الفريق المقبلة.

فالجزائري سيكون غائبا ضد كريستال بالاس واليونايتد بسبب الإصابة التي أجبرته على الراحة لمدة أسبوعين.

وحسب لوائح الإتحاد الإنجليزي، فإنه لن يكون قادرا على المشاركة ضد ليستر سيتي يوم 07 أفريل.

لذلك فإن مدرب نيوكاسل سيكون مجبرا على الإعتماد عليه في 10 مباريات فقط.

يذكر أن الفريق الإنجليزي يصارع من أجل البقاء، لذلك الآمال معلقة على سليماني في هذه المباريات.

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