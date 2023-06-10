بينها تعريض الولايات المتحدة للخطر… توجيه 37 تهمة لترامب

وجه الإدعاء العام الأمريكي، 37 تهمة للرئيس السابق دونالد ترامب. بينها تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه بوثائق سرية. بما فيها أسرار عسكرية ونووية، وهذا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وصرح ترامب أنه ضحية مؤامرة يدبرها خصومه الديمقراطين لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه عام 2024.

كما علّق الرئيس السابق “هذه لم تعد أمريكا” بعد توجيه لائحة اتهام تاريخية ضده، والتي تشمل تهمة تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه بوثائق سرية للغاية وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض.

وخلال كشفه عن هذه اللائحة خلال خطاب تلفزيوني مقتضب قال المدعي الخاص المكلف ابلتحقيق جاك سميث إن “القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع”.

وكان ترامب أعلن الخميس، أن القضاء الفدرالي وجه إليه لائحة اتهام على خلفية تعامله مع وثائق من أرشيف البيت الأبيض. في سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، قائلا إنه استُدعي إلى محكمة في ميامي الثلاثاء.

وشدد ترامب على أنه “بريء”، مصورا نفسه على أنه ضحية مؤامرة دبرها خصومه الديمقراطين لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه عام 2024.

وتتضمن لائحة الاتهام الصادرة الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي” و”عرقلة العدالة” وتقديم “شهادة زور”.