بينهم رضيع.. تسمم 3 أشخاص بالغاز في النعامة

أصيب ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس، جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون بحي 900 مسكن عمارة 6ب بلدية و دائرة المشرية ولاية النعامة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي 900 مسكن عمارة 6ب بلدية و دائرة المشرية.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح ٱعمارهم بين 01 سنة و 40 سنة لهم ضيق في التنفس. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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