بينهم 236 في حالة خطيرة.. ارتفاع عدد اصابات جنود الإحتلال إلى 1683 جريح

ارتفع عدد جرحى جنود وضباط جيش الإحتلال الصهيوني بنيران المقاومة الفلسطينية، إلى 1683 جريح، بينهم 263 في حالة خطيرة و465 متوسطة و955 في حالة طفيفة.

وذلك منذ منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي ضمن معركة طوفان الأقصى.

600 جريح منذ بداية الحرب البرية

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد جنوده وضباطه الجرحى إلى 600 جريح منذ بدء الحرب البرية بقطاع غزة في 27 في أكتوبر الماضي.

وأوضح جيش الإحتلال، أن 135 من الجرحى حالتهم خطيرة و227 متوسطة و238 حالتهم طفيفة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قتلوا منذ بدء العملية البرية.