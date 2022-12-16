بين سبورت تعلن نقل نهائي مونديال قطر 2022 عبر قناتها المفتوحة
نقلت شبكة بين سبورت القطرية، خبرا سارا لعشاق كرة القدم، بمناسبة نهائي كأس العالم الذي سيجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين.
وكشف شبكة بين سبورت، عبر موقعها الرسمي، عن نقل نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين عل قناتها المفتوحة.
كما أوضحت بين سبورت، بأن التغطية بالعربية ستكون على (bein sports max1)، وعلى قناة بين سبورت الرسمية على يوتوب.
يذكر أن نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي سيجمع منتخبي فرنسا، والأرجنتين، مقرر هذا الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا.
📣تعلن beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷 على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على YouTube
📣التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على YOUTUBE من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/S0CAms8VXl
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022