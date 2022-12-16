بين سبورت تعلن نقل نهائي مونديال قطر 2022 عبر قناتها المفتوحة

نقلت شبكة بين سبورت القطرية، خبرا سارا لعشاق كرة القدم، بمناسبة نهائي كأس العالم الذي سيجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وكشف شبكة بين سبورت، عبر موقعها الرسمي، عن نقل نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين عل قناتها المفتوحة.

كما أوضحت بين سبورت، بأن التغطية بالعربية ستكون على (bein sports max1)، وعلى قناة بين سبورت الرسمية على يوتوب.

يذكر أن نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي سيجمع منتخبي فرنسا، والأرجنتين، مقرر هذا الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا.