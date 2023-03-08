بيولي يبعد بن ناصر عن قمة توتنهام سهرة اليوم!

يتجه مدرب نادي أسي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، لإبعاد لاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من التشكيلة الأساسية، التي سيختارها للمواجهة القوية التي تنتظر الفريق، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه توتنهام الانجليزي.

وينزل ميلان، سهرة اليوم ضيفا على “السبيرز” ضمن إياب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا.

وغاب الدولي الجزائري عن موقعة الذهاب، التي حسمها النادي اللومباردي لصالحه بنتيجة 1-0، بداعي الإصابة، لكنه عاد للمشاركة أساسيا بمناسبة لقاء الجولة الفارطة من “السيري أ” أمام فيورنتينا، بعد قرابة 40 يوما من الغياب.

وأكد موقع “سبورت إيطاليا” في خبر وصفه بالحصري، بأن مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، قرر إبعاد متوسط ميدان الخضر، من تشكيلته الأساسية، باعتبار أن طريقة المنافس تعتمد على القوة البدنية.

وهو ما يفسر مخاوف التقني الإيطالي، من إمكانية عودة بن ناصر، إلى النقطة الصفر، في مباراة يطغى عليها الجانب البدني.

كما أفاد المصدر ذاته. بأن بيولي. يتجه للاعتماد على الثنائي. راضي كرونيتش وساندور تونالي. لقيادة وسط ميدان الروسونيري، في قمة اليوم أمام توتنهام.