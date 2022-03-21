بيونة: مكاش كيما بلادي وهذه رسالتي للخضر

شكرت الفنانة الجزائرية القديرة باية بوزار والمعروفة ببيونة، مصر، على تكريمها مؤخرا، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكرم ببلدها.

وقالت بيونة في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”: “مصر يعطيهم الصحة كرموني. لكنني أتمنى أن أكرم في بلدي. نموت على بلادي ونموت على هذاك العلام وعلى الشعب الجزائري ومكاش كيما بلادي”.

وأضافت الفنانة: “هناك بعض الأشخاص لازم يتفكرونا، لأن الفنانين راهم ضايعين.. ديرولهم قدر قبل ميموتو. ورغم هذا لا أعتبر أنني محقورة في بلادي فالشعب يحبني الحمد لله”.

وحول غيابها عن الشاشة في شهر رمضان القادم، أكدت بيونة أنها تنتظر دائما العروض، فهي تعطي الأولوية لبلدها. كما أبدت إستعدادها لترك كل أشغالها في حال عرض عليها عمل جزائري.

هذا وكشفت الفنانة أنها متواجدة حاليا بالجزائر، مؤكدة أنها قررت الاستقرار ببلدها.

ومن جهة أخرى، أكدت الفنانة أن عمرها لا يمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية، معتبرة أنها لازالت تملك القدرة على العطاء في المجال الفني.

وفي إجابتها على سؤال حول الفنانة التي ترى أنها ستخلفها، قالت بيونة أنها عندما تخرج للشارع، ترى نفسها في العديد من الفتيات.

كما وجهت الفنانة رسالة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم المقبل على مباراة مهمة للتأهل لكأس العالم قائلة: “ربي معاهم، ونقولهم فرحونا.. بقيتولنا غير أنتوما”.

وفي الأخير، تمنت الفنانة عاما سعيدا لكل الجزائريين، وختمت بالقول: “نتمنى الفن تاعنا يبرى. راهو شوية مريض”.

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