“بي بي سي” تطرد ستة من صحافييها أدانوا العدوان الصهيوني على غزة

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينييين في بيان له، هيئة الإذاعة البريطانية بالعدول عن وقف ستة من صحفييها على خلفية إدانتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وجاء في البيان:”يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينييين ما أقدمت عليه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من التحقيق مع ستة من صحفييها، وإيقافهم عن العمل على خلفية إدانتهم ورفضهم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وإشادتهم بالشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر ذلك دعما لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أودت بحياة أكثر من ١٣٠٠ فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن قتل ١٥ صحفيا فلسطينيا.”

واعتبر المنتدى إيقاف هيئة الإذاعة البريطانية ستة صحفيين عن العمل لمواقفهم الإنسانية الرافضة لسفك دماء المدنيين يتناقض مع أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير، ويمثل سقوطا مدويا لقيم الإنسانية والعدالة عبر الاصطفاف إلى جانب الجلاد على حساب الضحية.

وفي الأخير عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينييين عن تضامنه التام مع الزملاء الصحفيين الذين تم إيقافهم عن العمل، داعيا إذاعة البي بي سي للعدول عن قرارها التعسفي، وضرورة التزامها بأخلاقيات ورسالة مهنة الصحافة السامية الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان لاسيما حقه في الحياة الكريمة وحرية الرأي والتعبير.

وللإشارة، قامت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بطرد ستة من صحافييها لأنهم أدانوا العدوان الصهيوني على غزة.