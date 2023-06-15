تأبينية للشيخ محمد طاهر آيت علجت بدار القرآن غدا الجمعة

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، اليوم الخميس. عن إقامة تأبينية على إثر وفاة الشيخ المجاهد الإمام محمد طاهر آيت علجت.

ويشار أن التأبينية ستقام بدار القرآن الكريم الشيخ أحمد سحنون ببئر مراد رايس يوم الجمعة 16 جوان 2023، والدعوة عامة.

وانتقل إلى رحمة الله، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت عن عمر يناهز 106 سنة. حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والاوقاف.

وكان المرحوم أيت علجت يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تردي وضعه الصحي.

كما شيع جثمان الفيقيد بمقبرة عيسات إيدير ببلدية بني مسوس بالعاصمة.

وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تقدم بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد. بالإضافة إلى إطارات بالدولة.

للإشارة، شغل الشيخ آيت علجت منصبي رئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الاهلة والمواقيت الشرعية.

ويعتبر الشيخ محمد الطاهر آيت علجت من مواليد قرية ثاموقرة بني عيدل عام 1917. حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه بزاویة جده الشیخ یحي العیدلي.

كما درس في زاوية سيدي يحي العيدلي وزاوية سيدي أحمد بن يحي أومالو مبادیء العلوم العربية، واللغوية. ثم رحل إلى زاوية بلحملاوي في العثمانية قرب قسنطينة. ودرس هناك حتى تضلع خاصة في الفقه وعلوم اللغة والأدب، والرياضيات وحضر بعض الدروس على الشيخ باديس في قسنطينة.